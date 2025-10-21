Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Reifen zerstochen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Schotten. In der Nacht auf Samstag (18.10.) entwendeten Unbekannte von einem schwarzen Fiat, der in der Straße "Am Alten Markt" geparkt war, das vordere Kennzeichen "VB-HS 456". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Lauterbach. Im Zeitraum von Freitag (17.10.) bis Montag (20.10.) begaben sich Unbekannte auf einen frei zugänglichen Parkplatz in der Hintergasse und zerstachen jeweils einen Reifen eines dort geparkten grauen Toyota Corollas und eines grauen Ford Focus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell