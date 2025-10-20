Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec entwendet - Einbrüche in Firmen - Autos aufgebrochen - Autos beschädigt - Rolltor beschädigt - Versuchter Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Pedelec entwendet

Fulda. Im Zeitraum von Samstag (11.10.) bis Montag (13.10.) entwendeten Unbekannte ein im Rinnweg abgestelltes und mit einem Zahlenschloss gesichertes schwarzes Pedelec der Marke Samsung (Modell: Drive) im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gewerbegebäude

Fulda. In der Nacht auf Donnerstag (16.10.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Kruppstraße im Stadtteil Malkes, indem sie sich zunächst auf das Dach des Gebäudes begaben und eine dort befindliche Tür aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie das gesamte Gebäude und beschädigten dabei weitere Türen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Büroräume

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag (17.10.) auf bisher nicht bekannte Weise Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer Firma in der Lindenstraße und entwendeten Computerzubehör im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autos aufgebrochen

Fulda. Am Freitag (17.10.), im Zeitraum von 7 bis 15 Uhr, schlugen Unbekannte im Parkhaus eines Hotels in der Lindenstraße die Seitenscheiben von gleich zwei Autos ein und verschafften sich so Zugriff zu dem Innenraum der Fahrzeuge. Anschließend stahlen sie aus einem schwarzen Nissan Micra eine schwarze Reisetasche im Wert von rund 150 Euro und aus einem blauen Passat eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Eichenzell. Ein blauer 3er BMW, der in einem Hof in der Frankfurter Straße im Ortsteil Löschenrod geparkt war, war in der Nacht auf Freitag (17.10.) das Ziel unbekannter Täter. Diese wirkten mit einem unbekannten Gegenstand auf den hinteren Kotflügel des BMW ein und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Großenlüder. Am Samstag (18.10.), im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr, begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Malkeser Straße in Bimbach und verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie ein Mobiltelefon. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firma

Fulda. Am Samstagabend (18.10.), gegen 21.15 Uhr, hebelten zwei männliche Unbekannte das Fenster eines Firmengebäudes in der Daimler-Benz-Straße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Unternehmens. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Täter jedoch gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Anschließend verließen sie das Gebäude ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 175-180 cm groß, circa 35-40 Jahre alt, schmale Statur, schwarze Jacken, 1x helle Hose / 1x dunkle Hose, Sneaker, helle Mützen und Schals Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rolltor beschädigt

Fulda. In der Bellingerstraße kam es am späten Samstagabend (18.10.), gegen 23 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor. Nach derzeitigen Erkenntnissen schleuderten Unbekannte Batterien mittels unbekannten Gegenstand gegen die Tore und beschädigten hierbei die Glaseinsätze. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Fulda. In der Rhönstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Samstag (18.10.), 21.30 Uhr, und Sonntag (19.10.), 12 Uhr, einen dort am Seitenstreifen geparkten blauen Ford Fiesta am Außenspiegel der Beifahrerseite und an der Windschutzscheibe. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt - Unbekannter flüchtig

Fulda. Auf einem Parkplatz in der Petersberger Straße zerkratzte ein Unbekannter am Sonntagabend (19.10.), gegen 20 Uhr, einen dort geparkten braunen Toyota Avensis auf der Fahrerseite mittels unbekanntem Gegenstand. Hierbei konnte er jedoch vom Eigentümer des Autos beobachtet und zunächst festgehalten werden. Der Unbekannte schlug den Besitzer des Autos daraufhin mit der Faust ins Gesicht und flüchtete in nicht bekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, graue Jacke mit Reflektoren an der Kapuze Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Sonntagabend (19.10.), gegen 20.45 Uhr, gelangte ein männlicher Unbekannter auf derzeit nicht bekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße in Fulda und versuchte sich anschließen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Aus bisher ungeklärter Ursache ließ der Unbekannte jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Nonnengasse. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 cm groß, schlanke Statur, dunkle kurze Haare Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

