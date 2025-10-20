Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

62-Jährige leicht verletzt

Rotenburg. Am Samstag (18.10.), gegen 17.25 Uhr, befuhr eine 62-jährige Mazda-Fahrerin aus Melsungen die B 83 aus Rotenburg kommend in Richtung Alheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Die 62-Jährige wurde leichtverletzt ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Cornberg. Am Freitag (17.10.), gegen 20.55 Uhr, befuhr ein Nissan-Micra-Fahrer aus Cornberg die Hauptstraße in Cornberg. Der Fahrzeugführer kam nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden. Bei den Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro.

