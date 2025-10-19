Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall-Flucht mit Sattelzug

Am 17.10. gegen 17:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Moldauer mit seinem Sattelzug den Fuldaer Weg in Fulda in Richtung Horas. In Höhe der Hausnummer 35 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Seitenstreifen geparkten Pkw.

Nachdem er ausgestiegen und den Unfallschaden begutachtet hatte, flüchtete er mit dem Sattelzug von der Unfallstelle. Wenig später konnte das geparkte Fahrzeug durch die Polizei angetroffen und der Fahrzeugführer kontrolliert werden.

Der der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000,-EUR

Gefertigt:

Polizeistation Fulda / Gaschler, PHK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell