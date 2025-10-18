POL-OH: Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht in Hünfeld - Zeugen gesucht Hünfeld - Am Freitag, (17.10.) zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr ereignete sich auf der Josefstraße in Hünfeld, in der Nähe des dortigen Haunecenter ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger aus Tann stellte seinen PKW ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Straße ab. Als er 10 Minuten später zu seinem PKW zurückkam, bemerkte er an der linken Seite ...

