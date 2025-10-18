PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag,(17.10.), zwischen 07:15 Uhr und 15:45 Uhr parkte eine 50-jährige Schenklengsfelderin ihren PKW Mitsubishi in einer Hofeinfahrt im Seilerweg. Im oben genannten Zeitraum wurde der PKW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten rechts beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer flüchtete daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mindestens 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

