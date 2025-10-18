POL-OH: Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld
Fulda (ots)
Bad Hersfeld - Am Freitag,(17.10.), zwischen 07:15 Uhr und 15:45 Uhr parkte eine 50-jährige Schenklengsfelderin ihren PKW Mitsubishi in einer Hofeinfahrt im Seilerweg. Im oben genannten Zeitraum wurde der PKW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten rechts beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer flüchtete daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mindestens 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de
