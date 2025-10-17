PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Hünfeld und Nüsttal

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Hünfeld - Zeugen gesucht Hünfeld - Am Freitag, (17.10.) zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr ereignete sich auf der Josefstraße in Hünfeld, in der Nähe des dortigen Haunecenter ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger aus Tann stellte seinen PKW ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Straße ab. Als er 10 Minuten später zu seinem PKW zurückkam, bemerkte er an der linken Seite Beschädigungen. Laut bisherigen Ermittlungen wurde der geparkte PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug seitlich touchiert. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 9658-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Nüsttal - Zeugen gesucht Nüsttal, L3285 - Am Freitag, (17.10.) gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der L3285 zwischen Haselstein und Mittelaschenbach ein Verkehrsunfall. Einem 23-jährigen Fahrer eines Renault kam in einer Rechtskurve auf seiner Fahrspur ein dunkler PKW entgegen. Dieser war gerade dabei einen PKW zu überholen. Der 23-jährige musste, um einem Zusammenstoß zu entgehen, nach rechts ausweichen und fuhr dabei gegen die Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es glücklicherweise nicht. Der dunkle PKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Gesamtschaden am Renault und der Leitplanke wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 9658-0 in Verbindung zu setzen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren