Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Fulda

Osthessen (ots)

FD

Fünf Personen leicht verletzt

Eichenzell. Bei einem Unfall am Donnerstag, (16.10.) erlitten fünf Personen leichte Verletzungen. Ein 44-jähriger VW-Touran-Fahrer befuhr gegen 16.40 Uhr in Eichenzell die Abfahrt der B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und beabsichtigte an der Kreuzung zur L 3430 geradeaus in Richtung Eichenzell Sachsenhausen weiterzufahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 32-jährigen VW-Golf-Fahrer, welcher die L 3430 aus Richtung Löschenrod kommend befuhr und an der Kreuzung geradeaus nach Eichenzell, Fuldaer Straße fahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Touran gegen einen BMW geschleudert, welcher an der Kreuzung auf der K 58 aus Richtung Eichenzell Sachsenhausen kommend an der Haltelinie stand und wartete, um geradeaus auf die B 27 in Fahrtrichtung Fulda aufzufahren. Die 42-jährige BWM-Fahrerin aus Eichenzell sowie drei im Fahrzeug befindliche Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Der 32-jährige Golf-Fahrer aus Ebersburg erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Unfall mit Linienbus

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (16.10.). Eine 84-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 17.40 Uhr die Straße "Peterstor" von der Florengasse kommend in Fahrtrichtung Rabanusstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Linienbusfahrer, welcher die Rabanusstraße aus Richtung Schloßstraße kommend in Richtung Dahlbergstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford durch den Bus ein paar Meter weiter gegen eine Lichtzeichenanlage gezogen und beschädigte diese ebenfalls.

Fahrzeug überschlagen

Hofbieber. Am Donnerstag (16.10.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Fulda mit seinem Volvo S80 die K29 von Elters kommend in Fahrtrichtung Steens. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei bei schlechten Witterungsverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der 24-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

