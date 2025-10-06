Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg

Unna

Holzwickede

Schwerte - mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Fröndenberg / Unna / Holzwickede / Schwerte (ots)

In Fröndenberg kam es in dem Zeitraum von Donnerstag (25.09.2025) um 22:45 Uhr bis Freitag (03.10.2025) um 04:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Dachsleite. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus.

In Unna kam es von Donnerstag (02.10.2025) um 16:00 Uhr bis Samstag (04.10.2025) um 15:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster aufgehebelt. Anschließend stiegen der oder die Täter in die Wohnung ein.

Zu weiteren Einbrüchen in Unna kam es am Samstag (04.10.2025) gegen 20:20 Uhr im Reckerdingsweg und im Zeitraum von Samstag (04.10.2025) um 22:45 Uhr bis Sonntag (05.10.2025) um 09:30 Uhr im Peukinger Weg. Im Reckerdingsweg verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus. Hier wurden die Täter durch die anwesende Bewohnerin überrascht und flüchteten durch den Keller. Im Peukinger Weg hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten anschließend die gesamte Wohnung.

In Holzwickede ereignete sich im Tatzeitraum von Mittwoch (01.10.2025) um 17:30 Uhr bis Donnerstag (02.10.2025) um 11:10 Uhr ein Einbruch. Unbekannte Täter drangen dort durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus im Nachtigallenweg ein.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna zu wenden: 02303 921 3120 oder 02303 921 0. Gerne werden Hinweise auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus kam es am Samstag (04.10.2025) zwischen 11:00 Uhr und 17:40 Uhr in der Hagener Straße in Schwerte.

Ein Täter wurde dabei beobachtet, wie er versucht haben soll durch eine Tür in das Gebäude zu gelangen. Als er von Zeugen angesprochen wurde, entfernte sich der Täter fußläufig in Richtung Beckestraße. Dort wurde er durch Polizeibeamte der KPB Unna angetroffen und festgenommen.

Bei einer Inaugenscheinnahme des Tatortes konnte aufgrund von aufgefundenen persönlichen Gegenständen festgestellt werden, dass sich der Tatverdächtige vermutlich zuvor in einer leerstehenden Einliegerwohnung des genannten Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße aufhalten hatte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz.

Er wurde am Sonntag (05.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell