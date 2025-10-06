Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Körperverletzung und versuchte Freiheitsberaubung

Bönen (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen am Sonntag, 05.10.2025, gegen 18.05 Uhr in Bönen, Bereich Hasenwinkel, ein 13-jähriges Mädchen körperlich angegriffen und versucht haben, es in einen Lieferwagen zu ziehen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat sich der geschilderte Sachverhalt nach Angaben der betroffenen jungen Frau in dieser Form ereignet. Die Polizei hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werden Zeugen befragt und Spuren ausgewertet.

Aktuell kursiert in den sozialen Medien ein Beitrag zu einem angeblichen Angriff auf ein Mädchen im Bereich in Bönen. In dem Beitrag ist von einer versuchten Freiheitsberaubung und Körperverletzung die Rede.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine gesicherten Erkenntnisse über die Hintergründe oder den genauen Ablauf des Geschehens vor. Ebenso wenig gibt es derzeit Hinweise auf eine akute Gefährdungslage für die Bevölkerung.

Wir bitten daher, von Spekulationen oder der Weiterverbreitung unbestätigter Darstellungen in den sozialen Medien abzusehen. Diese erschweren die Ermittlungsarbeit und können unnötig Verunsicherung hervorrufen.

Sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wird die Polizei Unna umfassend und transparent informieren.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02307 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell