PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Körperverletzung und versuchte Freiheitsberaubung

Bönen (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen am Sonntag, 05.10.2025, gegen 18.05 Uhr in Bönen, Bereich Hasenwinkel, ein 13-jähriges Mädchen körperlich angegriffen und versucht haben, es in einen Lieferwagen zu ziehen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat sich der geschilderte Sachverhalt nach Angaben der betroffenen jungen Frau in dieser Form ereignet. Die Polizei hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werden Zeugen befragt und Spuren ausgewertet.

Aktuell kursiert in den sozialen Medien ein Beitrag zu einem angeblichen Angriff auf ein Mädchen im Bereich in Bönen. In dem Beitrag ist von einer versuchten Freiheitsberaubung und Körperverletzung die Rede.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine gesicherten Erkenntnisse über die Hintergründe oder den genauen Ablauf des Geschehens vor. Ebenso wenig gibt es derzeit Hinweise auf eine akute Gefährdungslage für die Bevölkerung.

Wir bitten daher, von Spekulationen oder der Weiterverbreitung unbestätigter Darstellungen in den sozialen Medien abzusehen. Diese erschweren die Ermittlungsarbeit und können unnötig Verunsicherung hervorrufen.

Sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wird die Polizei Unna umfassend und transparent informieren.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02307 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 10:09

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Büroraum eines Gebäudekomplexes

    Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (30.09.2025) und Mittwoch (01.10.2025) Zutritt in einen Büroraum eines Gebäudekomplexes an der Marie-Juchacz-Straße in Bergkamen verschafft. Dort wurden Tassen und Getränkedosen entwendet. Hinweise zum Einbruch in den Komplex und in den Büroraum bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 09:32

    POL-UN: Werne - Einbruch in Dachgeschosswohnung

    Werne (ots) - Unbekannte Täter sind von Dienstag (30.09.2025), 11.00 Uhr auf Mittwoch (01.10.2025), 18.00 Uhr in eine Dachgeschosswohnung an der Capeller Straße in Werne eingedrungen. Angaben über etwaige entwendete Gegenstände liegen noch nicht vor. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 10:43

    POL-UN: Unna - Pkw weicht anderem Pkw aus und prallt vor Baum

    Unna (ots) - Am Montag (29.09.2025) kam es auf der Westhemmerder Dorfstraße in Unna zu einem Unfall mit einem flüchtigen Unfallverursacher. Ein 33-jähriger Fröndenberger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Lenningsen unterwegs. In Höhe eines Baums sei ihm ein anderes bislang unbekanntes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen und diesem habe er ausweichen müssen. Bei dem Ausweichmanöver sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren