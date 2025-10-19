Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall-Flucht mit Sattelzug

Fulda (ots)

Am Freitag (17.10.), gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Moldauer mit seinem Sattelzug den Fuldaer Weg in Fulda in Richtung Horas. In Höhe der Hausnummer 35 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Seitenstreifen geparkten Pkw.

Nachdem er ausgestiegen und den Unfallschaden begutachtet hatte, flüchtete er zunächst mit dem Sattelzug von der Unfallstelle. Wenig später konnte das geparkte Fahrzeug durch die Polizei angetroffen und der Fahrzeugführer kontrolliert werden.

Der der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro

Gefertigt: Polizeistation Fulda / Gaschler, PHK'in

