Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Fünf Einsätze für die Feuerwehr Herdecke am Dienstag - Weitere Sturmeinsätze und Menschenrettung auf der Straße

Herdecke (ots)

Nach einer ruhigen Nacht ging es um 8:23 Uhr weiter mit Unwettereinsätzen. In der Straße Im Kleff musste ein umgefallener Baum zersägt werden. Ein Gefahrenbaum wurde in der Straße In der Schlage erkundet.

Um 9:59 Uhr ging es zur Wetterstraße. Dort drohten neben der Minigolfoase mehrere Bäume auf den Seeweg und auf die Wetterstraße zu fallen. Die Straße und der Seeweg wurden mit den Kollegen der Polizei und dem Ordnungsamt vollständig gesperrt. Ein Baum wurde mittels maschineller Zugeinrichtung umgeworfen und anschließend mit der Motorsäge zerteilt. Da der Baum sich in anderen Bäumen verfangen hatte, war die Beseitigung des Baumes nicht ungefährlich. Weitere Bäume zum Seeweg wurden nicht von der beseitigt. Der Seeweg blieb gesperrt. Hier muss sich der Eigentümer im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht kümmern. Die Einsatzstelle wurde daher dem Ordnungsamt übergeben.

Von dieser Einsatzstelle ging es um 11:04 Uhr weiter in die Herdecker Innenstadt. Dort wurde eine bewusstlose Person auf der Straße gemeldet. Bei Eintreffen war diese reanimationspflichtig. Die First Responder der Feuerwehr und der Notarzt sowie der später eintreffende Rettungsdienst führten die notfallmäßige Versorgung durch.

Eine Ölspur wurde dann um 12:25 Uhr vom Westender Weg gemeldet. Die Spur zog sich bis in den Beethovenweg. Die Kräfte konnten einen Verursacher ausmachen und beauftragten ein Fachunternehmen zur Beseitigung.

