FW-EN: Sturmtief zog über Herdecke - 18 Einsätze und 1 verletzte Person

Herdecke (ots)

ABSCHLUSSMELDUNG

Am heutigen Montag zog ein Sturmtief über das Herdecker Stadtgebiet und verursachte 18 Einsätze.

Um 14:54 Uhr erreichte die Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises der erste Notruf für Herdecke. In der Schlage war der erste Baum über die Fahrbahn gefallen und musste zerkleinert werden. Knapp 20 Minuten später spitzte sich die Lage zu und es folgte ein Einsatz nach dem anderen. Aufgrund vieler eingehender Notrufe im EN-Kreis stellte die Leitstelle auf dezentrales führen um. Das bedeutet, dass die Einsätze direkt über die Einsatzzentrale an der jeweiligen Feuerwache disponiert und koordiniert werden. Die Abteilung Information- und Kommunikation (IuK) der Freiw. Feuerwehr Herdecke ist speziell geschult und übernahm hier die Aufgabe.

Einsatzschwerpunkte waren mehrere Bäume über PKWs, ein Baum über die Gleisanlagen der Deutschen Bahn an der Rilke Straße und eine verletzte Person auf einem Dach an der Neuen Straße.

Die verletzte Person hatte zuvor versucht, PV-Module vor dem Sturm zu sichern, was jedoch missglückte und zu einer chirurgischen Verletzung führte. Da die Person nicht mehr eigenständig von dem Dach kam, musste die Feuerwehr mittels Drehleiter tätig werden. Nach erster medizinischer Versorgung wurde die verletzte Person dann mit der Drehleiter in einer Tragevorrichtung vom Dach geholt und anschließend in den bereitstehenden Rettungswagen getragen.

Die Bahnstrecke und die PKWs wurden von den umgestürzten Bäumen befreit. Weiterhin wurden abstürzende Dachrinnen gesichert, Bäume von Straßenlaternen und Oberleitungen geschnitten.

Während der Einsatzdauer wurden die 40 Einsatzkräfte durch zwei Frauen der Unterstützungsabteilung verpflegt.

