Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Blitzeranhänger verunstaltet (12.10.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Unbekannte haben am im Zeitraum von Samstag auf Sonntag einen Anhänger, der zur Verkehrsüberwachung eingesetzt wird, mit Farbe besprüht. Mit schwarzer Farbe sprühte der Unbekannte ringsherum und auch auf das Kamerafenster, so das der Apparat auf der Triberger Straße für den Moment nicht mehr zu gebrauchen war. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 / 949500) in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell