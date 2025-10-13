POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Verletzter Radfahrer beim Abbiegen (10.10.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Am Freitag hat sich auf der Grabenäckerstraße bei einem Abbiegemanöver ein Fahrradfahrer leichtverletzt. Gegen 13:15 Uhr bog eine 41-Jährige in einem VW in eine Grundstückseinfahrt ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 8-Jährigen Radfahrers auf dem Gehweg. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Junge leicht, musste aber nicht ins Krankenhaus.
