POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer nach Unfall (10.10.2025)
Bad Dürrheim (ots)
Auf der Unterdorfstraße hat sich am Freitag, gegen 6:30 Uhr, ein Radfahrer durch einen Auffahrunfall leichtverletzt. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer stieß gegen den vorrausfahrenden 52-Jährigen, so dass dieser stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell