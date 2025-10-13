Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Doch kein Fahrrad (07.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, reihten sich bei einem angeblichen Radfahrer mehrere Verstöße aneinander. Zunächst fiel der 40-jährige Fahrradfahrer dadurch auf, dass er trotz einer Steigung erstaunlich wenig Kraftaufwand betrieb. Die anschließende Kontrolle ergab, dass es sich gar nicht um ein gewöhnliches Fahrrad handelte, sondern um ein Kleinkraftrad. Den normal aussehenden Lenkergriff konnte der Mann wie bei einem Motorrad zum Gas geben drehen. Mit dem verbundenen Elektromotor schaffte es das Gefährt auf über 30 km/h. Daraus folgerte, dass sowohl eine Fahrerlaubnis wie auch eine Pflichtversicherung benötigt wird. Beides hatte der 50-Jähre nicht. Dafür aber über ein Promille Alkohol im Blut. Letztlich musste er das Fahrrad, wie auch eine Blutprobe abgeben. Das Fahrrad wird letztlich noch einer technischen Untersuchung unterzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell