Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, K5900, Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Auto und Traktor - rund 30.000 Euro Blechschaden (12.1.02025)

Mahlstetten, K5900 (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5900 zwischen Mahlstetten und Böttingen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor gekommen. Ein 27-Jährigen war mit einem Traktor in Richtung Böttingen unterwegs. Während er nach links auf ein Feld abbog, setzte zeitgleich ein hinter ihm fahrender 40-Jähriger mit einem Renault zum Überholen der landwirtschaftlichen Maschine an. In der Folge kam es zum Zusammenstoß des Autos mit dem vorderen linken Reifen des Traktors, woraufhin der 40-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, sich dieser drehte, gegen das Ortschild prallte und schließlich neben der Fahrbahn liegen blieb. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell