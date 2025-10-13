PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung durch Steinwürfe - Unbekannte richten Schaden auf Parkplatz zweier Firmen in der Faulenbachstraße an (12.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnacht und -vormittag haben Unbekannte auf dem Gelände zweier Betriebe in der Faulenbachstraße Schäden durch Steinwürfe verursacht. Die Täter warfen auf dem Betriebsgrundstück einer Firma für Nutzfahrzeuge und einem Autohaus mehrere Scheiben mit Steinen ein. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

