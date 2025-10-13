Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Wehinger Straße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (11.10.2025)

Gosheim (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall auf der Wehinger Straße am Samstagnachmittag entstanden. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer bog von Gosheim kommend nach rechts auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Dabei kam es in der Einfahrt zum Zusammenstoß mit einen entgegenkommenden, gerade den Parkplatz verlassenden BMW eines 19-Jährigen. An beiden Autos entstand jeweils Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

