Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Versuchter Wohnungseinbruch - Unbekannte schlagen Balkonscheibe ein und flüchten (11.10.2025)

Radolfzell (ots)

Am Samstagabend ist es in der Köllinstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Kurz vor Mitternacht teilte ein Zeuge mit, dass er soeben zwei Personen beobachtet habe, die von einem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses aus die Scheibe der dortigen Glastür einschlugen und anschließend zu Fuß über die Zangerer Straße flüchteten, ehe sie in ein Auto stiegen und davonfuhren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

