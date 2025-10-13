Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, L192, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Sturz tödlich verletzt (11.10.2025)

Öhningen, L192 (ots)

Ein Radfahrer ist am Samstagmittag auf der Schloßstraße gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der 58-jährige Radler war gegen kurz vor 14 Uhr auf der Schloßstraße im Ortsteil Kattenhorn in Richtung des Radwegs an der Landesstraße 192 unterwegs. Dabei überholte er zunächst eine andere Radfahrerin und geriet kurz darauf, wenige Meter vor der Einmündung zur L192, gegen den rechtsseitigen Bordstein. Infolge dessen kam der Mann zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Ersthelfer und die anschließend eintreffenden Rettungskräfte verstarb der 58-Jährige noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell