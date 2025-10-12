Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Mercedes-Benz angefahren - Zeugenaufruf (11.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Auf einem Parkplatz in der Karlstraße hat sich am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen weißen Mercedes-Benz CLA. Den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro meldete der Verursacher nicht, sondern entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 / 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell