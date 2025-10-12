Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung (11.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Samstagabend, den 11.10.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es auf dem Nordring Villingen zwischen Villingen und Schwenningen zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Ein bislang unbekanntes, kirschfarbenes, sportliches Fahrzeug befuhr den Nordring in Richtung Villingen. Auf Höhe einer Tankstelle überholte der Fahrer ein bislang unbekanntes Fahrzeug und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine 53-jährige Skoda-Fahrerin entgegenkam.

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die 53-Jährige nach rechts aus und streifte dabei einen Leitpfosten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem kirschfarbenen Pkw machen können, sich mit dem Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 / 601-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell