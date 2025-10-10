Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall beim Überholen - A-Klasse fährt auf Maserati auf - eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen (10.10.2025)

A81, Hilzingen (ots)

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlusstelle Hilzingen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Ein 54-Jähriger fuhr gegen 9 Uhr mit einem Maserati über den Beschleunigungsstreifen auf die A81 in Richtung AK Hegau auf und scherte anschließend von der rechten auf die linke Spur zum Überholen aus. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur von hinten kommenden Mercedes A-Klasse eines 24-Jährigen. Der Wagen prallte in das Heck des Sportwagens und durch die Wucht der Kollision abgewiesen in die Mittelschutzplanke. Der Maserati kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 24-Jähriger erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell