POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Audi angefahren - Zeugenaufruf (09.10.2025)
Donaueschingen (ots)
Auf einem Parkplatz an der Einmündung Sonnhalden- und Neue Wolterdinger Straße hat sich am Donnerstag, im Zeitraum von, 8 Uhr bis 15 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen silbernen Audi. Den Schaden in Höhe von 3.500 Euro meldete er nicht, sondern verschwand von der Unfallstelle. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.
