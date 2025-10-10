Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Zimmern, Lkr. Tuttlingen) Raub in Drogeriemarkt - Unbekannter bedroht Mitarbeiterinnen und erpresst Bargeld - Zeugenaufruf! (09.10.2025)

Immendingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen Drogeriemarkt in der Straße "Am Freizeitzentrum" überfallen. Kurz vor Geschäftsschluss verschaffte sich der Täter Zutritt zu den Personal- und Lagerräumen des Marktes. Dort bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen und erpresste die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofort mit starken Kräften eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40-50 Jahre alt, ungefähr 170-175 Zentimeter groß, kräftige Statur mit Bauchansatz. Zudem hatte er markante Falten im Gesicht und auffallend blaue Augen. Der Mann trug eine schwarze Einwegmaske, einen schwarzen Kapuzenpullover mit Kapuze über dem Kopf, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, die gegen 20 Uhr Verdächtiges im Bereich des Drogeriemarktes beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0 zu melden.

