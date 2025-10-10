Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter durchwühlt geparktes Auto (09./10.10.2025)

Spaichingen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter im Schwalbenweg ein geparktes Auto durchwühlt. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 07.30 Uhr verschaffte er sich auf bislang unbekannt Art und Weise Zugang zu dem VW und durchsuchte anschließend den Innenraum des Wagens, entwendete jedoch nichts. Ein Nachbar stellte bei Sichtung seiner Videoüberwachung fest, dass sich gegen 3 Uhr eine unbekannte, maskierte Person - bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem hellblauen Pullover sowie einer schwarzen Umhängetasche - in seinem Hof/Gartentraum aufhielt und umschaute.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, geparkte Fahrzeug, Garagen und Schuppen insbesondere bei Nacht abzuschließen. Zudem sollten im Auto keine Wertsachen aufbewahrt werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell