POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte beschmieren Gebäude in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen (02./03.10.2025)

In den Abend- und Nachtstunden von Donnerstag, 02.10.2025, auf Freitag, 03.10.2025, haben Unbekannte mehrere Gebäude in der Innenstadt beschmiert. Dabei hinterließen sie unter anderen an der Fassade des Rathauses, des Landratsamtes, der Ludwig-Uhland-Schule und an mehreren Bankfilialen Symbole und Schriftzüge mit Bezug zum Israel-Gaza-Konflikt in roter Farbe.

Zu zumindest einem der unbekannten Täter ist bekannt, dass er eine schlanke Statur hatte, mit einem dunklen Winterparka, einer blauen Jeans, schwarzen Schuhen und einer dunklen Wintermütze bekleidet war. Zudem bedeckte er sein Gesicht vermutlich mit einem Schal oder einer Maske.

Ob für die Schmierereien ein oder mehrere Täter verantwortlich sind, ist bislang fraglich.

Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich der betroffenen Gebäude beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 zu melden.

