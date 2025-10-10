Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Vito-Fahrer mit über 3,6 Promille unterwegs (09.10.2025)

Aldingen (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnten Beamte des Reviers Spaichingen am Donnerstagabend einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Kurz vor 21 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 14 zwischen Rottweil und Spaichingen einen Schlangenlinien fahrenden Mercedes Vito mit. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stellte eine Streife den Wagen schließlich am Kreisverkehr in der Rottweiler Straße in Aldingen fest. Bei der anschließenden Kontrolle des 52 Jahre alten Fahrers schlug den Polizisten bereits beim Herantreten an das Fahrzeug starker Alkoholgeruch entgegen, zudem lag im Fußraum auf der Beifahrerseite eine halbleere Wodkaflasche. Ein daraufhin mit dem Mann durchgeführter Test mit einem stattlichen Ergebnis von über 3,6 Promille bestätigte den Verdacht. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

