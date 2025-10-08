Polizei Düren

POL-DN: Verdacht auf illegales Autorennen - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Düren

Düren (ots)

Am Dienstagabend (07.10.2025) kam es gegen 19:00 Uhr auf der Monschauer Straße im Einmündungsbereich zur Straße Am Ellernbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Dürener mit seinem Pkw die Monschauer Straße in Richtung Bahnstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 18-jähriger Dürener in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in die Straße Am Ellernbusch abbiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 18-Jährigen wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Der 19-jährige Fahrer sowie ein gleichaltriger Mitfahrer aus Düren wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Ermittlungen und Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass der 19-Jährige und ein 21-jähriger Dürener, der mit einem weiteren Pkw unterwegs war, zuvor mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Dürener Innenstadt gefahren sein sollen. Beide Fahrzeuge sollen mehrfach an Ampeln beschleunigt und andere Verkehrsteilnehmer überholt haben.

Aufgrund dieser Hinweise besteht der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden die Pkw des 19- und des 21-jährigen Düreners mit dem Ziel der Einziehung beschlagnahmt, der Pkw des 18-Jährigen zur Beweissicherung sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die eingesetzten Beamten die Führerscheine der beiden mutmaßlich am Rennen beteiligten Fahrer. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Aachen war zur Unfallaufnahme im Einsatz.

Zeugen, die den Vorfall oder die Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge vor dem Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

