Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Büroräume des Brückenkopf-Parks - Bargeld entwendet

Jülich (ots)

Zwischen Montag (06.10.2025), 16:00 Uhr, und Dienstag (07.10.2025), 06:40 Uhr, verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten des Brückenkopf-Parks. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der oder die Täter Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brückenkopf-Parks beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell