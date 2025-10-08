Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Supermarkt - Zigaretten entwendet

Düren (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07./08.10.2025) kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt am Heerweg. Ziel der bislang unbekannten Täter waren Zigaretten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen 03:09 Uhr und 03:12 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Im Inneren begaben sie sich gezielt zum Kassenbereich und entwendeten dort Zigaretten in bislang unbekannter Menge. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Heerwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

