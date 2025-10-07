Polizei Düren

POL-DN: Betrunken Auffahrunfall verursacht

Düren (ots)

An der Kreuzung Schoellerstraße / Bismarckstraße kam es gestern (06.10.2025) zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 22:40 Uhr wartete ein 57 Jahre alter Dürener mit seinem Pkw vor der roten Ampel an der Kreuzung Schoellerstraße / Bismackstraße als ihm eine 43-Jährige aus Düren mit ihrem Pkw auffuhr. Bei den hinzugerufenen Beamten ergab sich der Verdacht, dass die Unfallverursacherin Alkohol konsumiert haben könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht; er zeigte einen Wert von 2,1 Promille.

Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt; er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Der 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell