PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Leergutlager - Polizei ermittelt

Inden (ots)

Zwischen Samstagabend (04.10.2025) und Montagmorgen (06.10.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Leergutlager eines Supermarktes in der Goltsteinstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter zwischen 21:15 Uhr am Samstag und 06:50 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zum Lagerraum. Ob der oder die Täter anschließend in das Gebäude eindrangen und etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Goltsteinstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:48

    POL-DN: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

    Jülich (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am 30.09.2025 gegen 07:45 Uhr in der Bongardstraße flüchtete der bislang unbekannte Tatverdächtige unerkannt. Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr in Höhe der Berufsschule, bei dem ein Sachschaden am Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Titz entstand, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:05

    POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet mit hohem Sachschaden

    Nideggen (ots) - Ein Sachschaden von 16000 Euro entstand in der Nacht zu Sonntag (05.10.2025) als eine Pkw-Fahrerin alkoholisiert einen Unfall verursachte. Eine Zeugin war am Samstag (04.10.2025) gegen 23:30 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Eine 44 Jahre alte Frau aus Kreuzau war offenbar mit ihrem Pkw auf der Rather Straße in Richtung Leversbach unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 120 verlor sie die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:05

    POL-DN: Körperverletzung und Blutprobe

    Düren (ots) - Am Freitagabend (03.10.2025) ergaben sich bei der Sachverhaltsaufnahme eines Körperverletzungsdeliktes in der Paradiesstraße Hinweise darauf, dass die Geschädigte zuvor betrunken mit ihrem Pkw gefahren war. Neben der Strafanzeige wegen Körperverletzung leiteten die Beamten die erforderlichen Maßnahmen zur Verfolgung der Trunkenheitsfahrt ein. Der Einsatz "Körperverletzung" erhielt mit der Schilderung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren