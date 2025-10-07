Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Leergutlager - Polizei ermittelt

Inden (ots)

Zwischen Samstagabend (04.10.2025) und Montagmorgen (06.10.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Leergutlager eines Supermarktes in der Goltsteinstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter zwischen 21:15 Uhr am Samstag und 06:50 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zum Lagerraum. Ob der oder die Täter anschließend in das Gebäude eindrangen und etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Goltsteinstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell