POL-DN: Körperverletzung und Blutprobe

Am Freitagabend (03.10.2025) ergaben sich bei der Sachverhaltsaufnahme eines Körperverletzungsdeliktes in der Paradiesstraße Hinweise darauf, dass die Geschädigte zuvor betrunken mit ihrem Pkw gefahren war. Neben der Strafanzeige wegen Körperverletzung leiteten die Beamten die erforderlichen Maßnahmen zur Verfolgung der Trunkenheitsfahrt ein.

Der Einsatz "Körperverletzung" erhielt mit der Schilderung der 32-jährigen Geschädigten aus Düren eine abrupte Wendung, als diese angab, mit ihrem Fahrzeug nach einer Feier zunächst zur Tankstelle und danach nach Hause gefahren sei. Bereits zuvor hatten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der jungen Frau festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Strafverfahren, auch wegen der angezeigten Körperverletzung, wurden eingeleitet.

