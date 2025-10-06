PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Eine Schlägerei in der Kneipe und Widerstand gegen Polizeibeamte

Kreuzau (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Winden am Samstagabend (04.10.2025) leistete eine der beteiligten Personen Widerstand gegen Polizeibeamte, die zur Klärung des Sachverhaltes hinzugerufen wurden.

In der gut besuchten Gaststätte war es zuvor gegen 22:00 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der mindestens eine Person leicht verletzt wurde. Ein stark alkoholisierter 61-jähriger Beteiligter, der den Beamten bereits bei ihrem Eintreffen durch aggressives Verhalten und lautstarke Beleidigungen aufgefallen war, und sich trotz Androhung einer Ingewahrsamnahme weiterhin aggressiv und provozierend gegenüber den Beamten verhielt, leistete schließlich bei der Durchsetzung seiner Ingewahrsamnahme Widerstand. Er sperrte sich, schlug mehrfach nach den Beamten und versuchte, in ihre Richtung zu spucken. All dies verhinderte jedoch nicht die angekündigte Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle. Eine Blutprobe wurde veranlasst.

Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen zur Klärung des Gesamtsachverhaltes wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

