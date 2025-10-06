PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am 30.09.2025 gegen 07:45 Uhr in der Bongardstraße flüchtete der bislang unbekannte Tatverdächtige unerkannt.

Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr in Höhe der Berufsschule, bei dem ein Sachschaden am Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Titz entstand, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Fahrer wird als männlich, ca. 25 - 35 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und Bart beschrieben. Bei dem genutzten Fahrzeug soll es sich um einen roten BMW der 1er-Reihe handeln. Angaben zum Kennzeichen liegen nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich zur Geschäftszeit bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02421 - 949 -55210 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Telefonnummer 02421-949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

