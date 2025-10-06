PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet mit hohem Sachschaden

Nideggen (ots)

Ein Sachschaden von 16000 Euro entstand in der Nacht zu Sonntag (05.10.2025) als eine Pkw-Fahrerin alkoholisiert einen Unfall verursachte.

Eine Zeugin war am Samstag (04.10.2025) gegen 23:30 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Eine 44 Jahre alte Frau aus Kreuzau war offenbar mit ihrem Pkw auf der Rather Straße in Richtung Leversbach unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 120 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Pkw.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass die 44-Jährige Alkohol konsumiert hatte, was sie gegenüber den Beamten auch einräumte. Daraufhin wurde sie mit zur Wache nach Kreuzau genommen, wo man ihr eine Blutprobe entnahm. Es entstand ein Schaden von etwa 16000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

