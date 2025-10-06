Polizei Düren

POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet mit hohem Sachschaden

Nideggen (ots)

Ein Sachschaden von 16000 Euro entstand in der Nacht zu Sonntag (05.10.2025) als eine Pkw-Fahrerin alkoholisiert einen Unfall verursachte.

Eine Zeugin war am Samstag (04.10.2025) gegen 23:30 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Eine 44 Jahre alte Frau aus Kreuzau war offenbar mit ihrem Pkw auf der Rather Straße in Richtung Leversbach unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 120 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Pkw.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass die 44-Jährige Alkohol konsumiert hatte, was sie gegenüber den Beamten auch einräumte. Daraufhin wurde sie mit zur Wache nach Kreuzau genommen, wo man ihr eine Blutprobe entnahm. Es entstand ein Schaden von etwa 16000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell