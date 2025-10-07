Polizei Düren

POL-DN: 10-jähriger Fußgänger angefahren

Düren (ots)

In Rölsdorf wurde gestern (06.10.2025) ein Kind von einem Pkw angefahren und leicht verletzt.

Gegen 07:10 Uhr fuhr ein 21 Jahre alter Mann aus Düren mit seinem Pkw auf der Lendersdorfer Straße in Richtung Rölsdorf. An der Steglitzstraße fuhr er nach eigener Aussage bei Gelblicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig wollte ein 10 Jahre alter Junge die Fahrbahn überqueren. Trotz eingeleiteter Bremsung erfasste der 21-Jährige das Kind mit seinem Pkw.

Der 10-jährige Dürener wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell