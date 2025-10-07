PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung

Düren (ots)

Am Montagabend (06.10.2025) kam es gegen 20:35 Uhr auf der Hohenzollernstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich im Anschluss eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten entwickelte.

Ein 24-jähriger Dürener befuhr die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung der Kreuzung Hohenzollernstraße / Friedrichstraße / Stürtzstraße / Bonner Straße und beabsichtigte, nach links in Richtung Bonner Straße abzubiegen. Nach eigenen Angaben bemerkte er kurz vor dem Abbiegen einen Bus auf dem rechten Fahrstreifen und wandte den Blick dorthin. In diesem Moment fuhr er auf den Pkw einer 28-jährigen Dürenerin auf, die bei Grünlicht angefahren war.

Nach dem Zusammenstoß stieg der 24-Jährige aus, um sich nach dem Befinden der Frau zu erkundigen. Diese verließ ebenfalls ihr Fahrzeug, ging auf ihn zu und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Mann zog sich daraufhin zu seinem Fahrzeug zurück. Die Dürenerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Einen Rettungswagen lehnte sie ab und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Gegen die 28-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde das Straßenverkehrsamt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

