Polizei Düren

POL-DN: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Am Montagmittag (06.10.2025) kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Kirchstraße in Düren zu einem Wohnungsbrand.

Gegen 13:18 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über eine Rauchentwicklung in dem Gebäude informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits ein Löschzug der Feuerwehr Düren im Einsatz. Die Feuerwehr hatte mit den Löscharbeiten in der Erdgeschosswohnung begonnen, deren Tür zuvor gewaltsam geöffnet werden musste.

Wände, Decke, Boden sowie das Inventar der Wohnung waren stark verrußt und teilweise verkohlt. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Brandherd im Bereich eines Schreibtisches. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen.

Ein Hausbewohner hatte zuvor Rauch Wohnung bemerkt und den Notruf gewählt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Überprüfung durch die Feuerwehr konnten alle übrigen Wohnungen des Hauses weiterhin bewohnt bleiben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der Mieter der betroffenen Wohnung nicht vor Ort. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

