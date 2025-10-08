Polizei Düren

POL-DN: Neuer Wachleiter in Kreuzau

Bild-Infos

Download

Kreuzau (ots)

Seit dem 1. Oktober 2025 hat die Polizeiwache Kreuzau einen neuen Wachleiter: Polizeihauptkommissar Oliver Kruff hat die Nachfolge von Udo Foerster angetreten, der künftig als Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle der Polizei Düren für die Koordination von Einsätzen verantwortlich ist.

Zum Dienstantritt übergab Udo Foerster seinem Nachfolger symbolisch den Schlüssel zur Wache - verbunden mit den besten Wünschen für die neue Aufgabe.

Der 49-jährige Oliver Kruff bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Polizei NRW mit. Nach seinem Eintritt in den Polizeidienst im Jahr 2001 sammelte er beim Polizeipräsidium Köln erste Einsatzerfahrungen im Wach- und Wechseldienst sowie in der Bereitschaftspolizei. Anschließend war er zehn Jahre lang am Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) in der Polizeiausbildung tätig. Es folgten zwei Jahre als Wachdienstführer der Polizeiwache Schleiden im Kreis Euskirchen, bevor er 2022 zur Kreispolizeibehörde Düren wechselte und dort als Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache Düren eingesetzt war.

Der gebürtige Heimbacher lebt mit seiner Familie in Schleiden und freut sich besonders auf die neue Aufgabe in seiner Heimatregion: "Ich bin in der Eifel verwurzelt - daher ist es für mich etwas Besonderes, nun die Polizeiwache Kreuzau zu leiten. Mir ist wichtig, dass wir als Polizei für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommunen im Zuständigkeitsbereich ansprechbar und nahbar bleiben", betont er.

Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Verbundenheit zur Region möchte Oliver Kruff die Arbeit der Polizeiwache Kreuzau mit Kontinuität und Engagement fortführen und gemeinsam mit seinem Team für Sicherheit und Bürgernähe sorgen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell