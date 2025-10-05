Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 04.10. - 05.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis Durch Beamte der Polizei Cloppenburg wurde am Samstag, 04.10.2025, um 11:45 Uhr in Cloppenburg auf der Osterstraße ein PKW-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-jährige Mann aus Werlte einen Wert von 1,51 Promille. Zudem war der Mann wegen eines bestehenden Fahrverbotes nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Garrel - Schlägerei/Trunkenheit im Verkehr Am frühen Sonntagmorgen, 05.10.2025, gegen 02:55 Uhr kam es vor einer Bar an der Kaiforter Straße in Garrel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens 10 Personen. Nachdem einer Gruppe junger Männer der Einlass verweigert worden war, eskalierte die Situation. Mehrere Gäste der Bar schlugen sich mit der Gruppe junger Männer. Dabei wurde auch Reizgas eingesetzt. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich große Teile zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Lediglich vier leichtverletzte Personen konnten noch angetroffen werden. In diesem Zusammenhang flüchtete auch ein 28-jähriger aus Garrel mit seinem PKW vom Tatort. Dieser konnte bereits auf der Anfahrt von Beamten der Polizei Cloppenburg angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,49 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Hinweise zum, Hergang der Schlägerei nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 04.10.2025, um 18:05 Uhr ereignete sich in Emstek-Schneiderkrug ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Molbergen musste auf der Emsteker Straße verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte eine 33-jährige nachfolgende Fahrzeugführerin aus Vechta zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von 5000,00 Euro. Essen/Oldb. - Diebstahl eines E-Scooters Am Samstag, 04.10.2025, gegen 19:10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke Sharp vor einem Verbrauchermarkt an der "Lange Straße" in Essen. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

