Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 04.10. - 05.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis
Durch Beamte der Polizei Cloppenburg wurde am Samstag, 04.10.2025, um
11:45 Uhr in Cloppenburg auf der Osterstraße ein PKW-Fahrer 
kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-jährige Mann aus 
Werlte einen Wert von 1,51 Promille. Zudem war der Mann wegen eines 
bestehenden Fahrverbotes nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen 
ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens
ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Garrel - Schlägerei/Trunkenheit im Verkehr
Am frühen Sonntagmorgen, 05.10.2025, gegen 02:55 Uhr kam es vor einer
Bar an der Kaiforter Straße in Garrel zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung zwischen mindestens 10 Personen. Nachdem einer 
Gruppe junger Männer der Einlass verweigert worden war, eskalierte 
die Situation. Mehrere Gäste der Bar schlugen sich mit der Gruppe 
junger Männer. Dabei wurde auch Reizgas eingesetzt. Noch vor 
Eintreffen der Polizei entfernten sich große Teile zu Fuß von der 
Tatörtlichkeit. Lediglich vier leichtverletzte Personen konnten noch 
angetroffen werden.
In diesem Zusammenhang flüchtete auch ein 28-jähriger aus Garrel mit 
seinem PKW vom Tatort. Dieser konnte bereits auf der Anfahrt von 
Beamten der Polizei Cloppenburg angehalten werden. Ein 
Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,49 Promille. Der 
Führerschein wurde beschlagnahmt.
Hinweise zum, Hergang der Schlägerei nimmt die Polizei Garrel unter 
04474/939420 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Am Samstag, 04.10.2025, um 18:05 Uhr ereignete sich in 
Emstek-Schneiderkrug ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 
Person. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Molbergen musste auf der 
Emsteker Straße verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte eine 
33-jährige nachfolgende Fahrzeugführerin aus Vechta zu spät und fuhr 
auf den Vordermann auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht 
verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von 5000,00 Euro.

Essen/Oldb. - Diebstahl eines E-Scooters
Am Samstag, 04.10.2025, gegen 19:10 Uhr entwendete ein bislang 
unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke Sharp vor einem
Verbrauchermarkt an der "Lange Straße" in Essen. Hinweise nimmt die 
Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PHK D. Ostermann
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

