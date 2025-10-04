POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, 03.10.2025, gegen 08:22 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem E-Scooter die Bether Straße. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille.Des Weiteren war ...

mehr