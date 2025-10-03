POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Donnerstag, 02. Oktober 2025 gegen 14:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pedelec den Fahrradweg an der Fritz-Reuter-Straße. In Höhe der Unfallstelle betrat nun ein 61.-jähriger Mann aus Cloppenburg den Fahrradweg und übersah die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide ...

