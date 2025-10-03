Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Rücknahme des Fahndungsaufruf nach der vermissten Jugendlichen im Bereich Neuenkirchen-Vörden
Die seit dem gestrigen Abend vermisst gemeldete Ciara Kurmann konnte heute durch Polizeikräfte am späten Vormittag wohlbehalten im Bereich Neuenkirchen angetroffen werden. Der Fahndungsaufruf hat sich somit erledigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell