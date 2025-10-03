PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Rücknahme des Fahndungsaufruf nach der vermissten Jugendlichen im Bereich Neuenkirchen-Vörden

Die seit dem gestrigen Abend vermisst gemeldete Ciara Kurmann konnte heute durch Polizeikräfte am späten Vormittag wohlbehalten im Bereich Neuenkirchen angetroffen werden. Der Fahndungsaufruf hat sich somit erledigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 11:06

    POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Keine Meldungen vorhanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Polizeikommissariat Friesoythe Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 10:48

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Fahndungsaufruf nach vermisster Jugendlichen in Bereich Neuenkirchen-Vörden. Seit gestern Abend, 02.10.25, 21.50 Uhr, wird die Jugendliche Ciara Kurmann aus Bakum, 15 Jahre alt, vermisst. Ciara Kurmann bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Ciara ist 1,68 cm groß, hat dunkelbraune Haare. Sie trägt eine goldene Brille und ist bekleidet mit einem schwarzen Pullover. Ciara ist zu Fuß unterwegs. Wer ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 10:15

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Donnerstag, 02. Oktober 2025 gegen 14:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pedelec den Fahrradweg an der Fritz-Reuter-Straße. In Höhe der Unfallstelle betrat nun ein 61.-jähriger Mann aus Cloppenburg den Fahrradweg und übersah die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren