Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen
Am Mittwoch, 01. Oktober 2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Handorfer Straße in Richtung Langenberg. Vor ihm fuhr eine 47-jährige Dammerin mit ihrem Pkw. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors musste die 47-Jährige ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern. Dies sah der 19-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der 47-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.
