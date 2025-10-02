Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 01. Oktober 2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Handorfer Straße in Richtung Langenberg. Vor ihm fuhr eine 47-jährige Dammerin mit ihrem Pkw. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors musste die 47-Jährige ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern. Dies sah der 19-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der 47-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

