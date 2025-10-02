Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Schwerer Verkehrsunfall Am Donnerstag, den 02.10.2025, kam es auf der B 213 in Höhe Oldendorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen die B 213 mit einem Kleintransporter in Fahrtrichtung Löningen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr, touchierte zunächst seitlich den ...

mehr