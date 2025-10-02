Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Pkw beschädigt
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 30. September 2025 14:15 Uhr bis Mittwoch, 01. Oktober 2025 06:00 Uhr einen Omnibus, welcher in der Bernhardstraße abgestellt worden war, mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
