Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - tätlicher Angriff / Hausfriedensbruch

Am Mittwoch, 01. Oktober 2025 gegen 15:45 Uhr meldeten sich Mitarbeiter einer Apotheke am Antoniusplatz und teilten mit, dass eine 35-jähriger Mann aus Oldenburg trotz Hausverbot die Räumlichkeiten der Apotheke nicht verlasse. Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg begaben sich daraufhin zur Einsatzörtlichkeit. Vor Ort trafen sie den 35-Jährigen und sprachen ihm einen Platzverweis aus. Auch dieser Aufforderung kam er nicht nach, so dass die Kräfte den Mann aus den Räumlichkeiten führen wollten. Hier wehrte sich der 35-Jährige und musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Hierbei konnte er sich erneut lösen und biss einer Beamtin in den Finger. Hierdurch wurde sie leicht verletzt, bleib jedoch dienstfähig. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Er wurde zunächst zum Dienstgebäude der Polizei Cloppenburg verbracht, einem Arzt vorgestellt und anschließend in eine Fachklinik transportiert.

Garrel - Pkw-Brand

Am Mittwoch, 01. Oktober 2025 gegen 14:20 Uhr geriet ein Pkw, BMW, auf der Beverbrucher Straße vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 01. Oktober 2025 gegen 08:30 Uhr beabsichtigte ein 63-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw von der Otto-Hahn-Straße auf die Emsteker Straße aufzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Lkw eines 46-jährigen Mannes aus Bremen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Sie wurden beide in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell