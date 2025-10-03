Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Donnerstag, 02. Oktober 2025 gegen 14:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pedelec den Fahrradweg an der Fritz-Reuter-Straße. In Höhe der Unfallstelle betrat nun ein 61.-jähriger Mann aus Cloppenburg den Fahrradweg und übersah die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Molbergen- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 02.10.2025 gegen 16:25 befuhr ein 16-jähriger aus Cloppenburg die Dwergter Straße in Molbergen mit seinem E-Scooter. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte zeitgleich in die Straße Tiefer Weg von der Dwergter Straße abbiegen und streifte hierbei den E-Scooter des 16-jährigen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit Donnerstag, 02. Oktober 2025 12:30 Uhr bis 13:55 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Peheimer Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus und durchsuchten dieses. Hierbei erlangten sie Schmuckgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen

Cloppenburg- Körperverletzung

Am Donnerstag, 02.10.2025 um 22:50 Uhr kam es zu einer Körperverletzung an der Soestenstraße in 49661 Cloppenburg. Hierbei wurden zwei männliche Opfer ( 15 Jahre und 16 Jahre ) durch Schläge verletzt. Hierwurden sie von vermutlich drei Personen angegriffen. Des weiteren wurde ein Fahrrad eines Opfers beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel: 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

