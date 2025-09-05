Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Rauchentwicklung
Am Donnerstag, 04. September 2025 gegen 15:44 Uhr kam es zu einem technischen Defekt im Bereich der Fahrstuhlanlage und in der Folge zu einer Rauchentwicklung innerhalb des Kreisgebäudes des Landkreises in der Eschstraße. Das Gebäude wurde durch Verantwortliche des Landkreises unverzüglich evakuiert. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.
