Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Rauchentwicklung

Am Donnerstag, 04. September 2025 gegen 15:44 Uhr kam es zu einem technischen Defekt im Bereich der Fahrstuhlanlage und in der Folge zu einer Rauchentwicklung innerhalb des Kreisgebäudes des Landkreises in der Eschstraße. Das Gebäude wurde durch Verantwortliche des Landkreises unverzüglich evakuiert. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

